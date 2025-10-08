"صدمة للمدرب الجديد".. الأهلي يعلن إصابة جديدة للاعبه المحترف

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات مصابي الفريق، وذلك في بيان رسمي اليوم الأربعاء.

وأعلن طبيب الأهلي عن تعرض المدافع المغربي أشرف داري، لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن "فتق رياضي" وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة.

وأوضح طبيب الأهلي أن كريم فؤاد، مدافع الفريق الأول، يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المخصص له، عقب إصابته في العضلة الأمامية، ويتم تجهيزه، حيث يجري أشعة جديدة في بداية الأسبوع المقبل، لتحديد درجة التعافي من الإصابة وعودته للتدريبات.

وقال طبيب الأهلي إن أحمد رضا، لاعب وسط النادي، شعر بآلام في الركبة أثناء التدريب وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة من فحوصات طبية وأشعات الرنين، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات عقب التوقف الدولي.

الأهلي يتعاقد مع ياس سوروب لتدريب الفريق

أتم النادي الأهلي اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب الدنماركي "ياس سوروب" ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

ويصل "سورب" إلى القاهرة غدًا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس وسوف يتسلم المهمة ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة.‏