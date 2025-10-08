مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

"استئذان الطبيب".. مرتضى منصور يكشف لأول مرة تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة

كتب : محمد خيري

05:03 م 08/10/2025
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، استقرار حالته الصحية، بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله غدا الخميس إن شاء الله بعد استئذان الطبيبان المعالجان يذيع المستشار مرتضي منصور بصوته بيان كامل عن أسباب أزمته الصحية المفاجئة وما وصلت إليه".

وأضاف: "الحمد لله الشكر لكل من اتصل به ولم يستطع الرد عليه بناء عليه توجهات الطبيبين المعالجين له .. ويعتذر عن الرد اليوم ايضا .. شكرا لله .. شكرا لكل المتصلين".

مرتضى منصور الزمالك مرض مرتضى منصور أخبار الزمالك نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك:



