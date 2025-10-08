كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، استقرار حالته الصحية، بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله غدا الخميس إن شاء الله بعد استئذان الطبيبان المعالجان يذيع المستشار مرتضي منصور بصوته بيان كامل عن أسباب أزمته الصحية المفاجئة وما وصلت إليه".

وأضاف: "الحمد لله الشكر لكل من اتصل به ولم يستطع الرد عليه بناء عليه توجهات الطبيبين المعالجين له .. ويعتذر عن الرد اليوم ايضا .. شكرا لله .. شكرا لكل المتصلين".