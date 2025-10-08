مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

دفعة قوية لفيريرا.. الغندور يكشف موعد عودة نجم الزمالك

كتب : محمد خيري

04:19 م 08/10/2025

الإعلامي خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا تلقى دفعة قوية بعودة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وتابع الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح، وبدأ خلال اليومين الماضيين خوض تدريبات بدنية خفيفة تمهيدًا لعودته الكاملة إلى المران الجماعي يوم الإثنين المقبل.

ويُعد انتظام شحاتة في التدريبات خطوة مهمة للجهاز الفني من أجل تجهيزه بدنيًا وفنيًا للعودة التدريجية إلى المشاركة في المباريات الرسمية، خاصة أن الفريق يستعد لمباريات مهمة في بطولة الدوري والكونفدرالية الأفريقية.

