كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

"بصحبة 5 أجانب".. الأهلي يعلن موعد وصول جيس ثورب لقيادة الفريق

كتب : محمد خيري

02:04 م 08/10/2025

جيس ثورب (1) (2)

أعلن النادي الأهلي، موعد وصول الدنماركي جيس ثورب لقيادة الفريق الحمر، خلال الفترة المقبلة خلفا للإسباني ريبيرو الذي رحل بسبب سوء النتائج.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي: يصل إلى القاهرة غدًا المدير الفني الجديد الدنماركي ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

وسوف يتسلم ‏‏جيس ثورب، وجهازه المهمة ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة.‏

ويبلغ المدرب الدنماركي جيس ثورب، من العمر 55 عامًا، وسبق له وأن تولى المهمة الفنية لعدد من الأندية والمنتخبات في مختلف المسابقات.

وقاد جيس ثورب المهمة الفنية لمنتخب الدنمارك تحت 21 عامًا، قبل أن يتولى قيادة ميتلاند الدنماركي، ليصبح الرجل الأول في الجهاز الفني بنادي جينك البلجيكي.

وتولى ثورب قيادة كوبنهاجن الدنماركي، لينتقل إلى قيادة أوجسبورج الألماني في محطته التدريبية الأخيرة.

وخاض ثورب 65 مباراة مع أوجسبورج، في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 23 مواجهة، وتعادل في 17 مناسبة، وتلقى 25 هزيمة.

