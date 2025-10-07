مباريات الأمس
"البقية تأتي".. محمد إيهاب يعلق على قرار كيشو بتمثيل منتخب أمريكا

كتب : يوسف محمد سعيد

06:15 م 07/10/2025
علق بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب، على قرار المصارع المصري محمد إبراهيم الشهير ب "كيشو"، باعتزال اللعب باسم المنتخب المصري وتمثيل منتخب أمريكا في الفترة المقبلة.

وكان كيشو أعلن عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تمثيل منتخب أمريكا، من خلال نشر صورة له يظهر بها علم أمريكا وكتب: "الحمدلله الخطوة أولى".

ونشر إيهاب عبر حسابه الرسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له رفقة كيشو وكتب: "كيشو باع القضية، اختار تمثيل أمريكا في الأولمبياد القادمة".

وأضاف: "من غير مجاملات ولا شعارات، البقية سوف تأتي تباعاً، إن لم نحفظ حياة كريمة حقيقية لأبطالنا".

ويذكر أن كيشو، كان قد تمكن من حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، في المصارعة الرومانية عن وزن 67 كيلوجرام.

