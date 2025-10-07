تعذر انضمام ثنائي باريس وليفربول لقائمة منتخب مصر 2007

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، قائمة معسكر أكتوبر الذي يقام في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

واستدعى الاتحاد المصري لكرة القدم أربعة لاعبين محترفين، تبعًا لاختيارات المدير الفني وائل رياض، وعملت لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع الرباعي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وانضم الثنائي جوناس الملاح لاعب بروما بويكرنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي لمعسكر منتخب مصر مواليد 2007، بينما تعذر انضمام كريم أحمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، كما تعذر انضمام ريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت، على أن ينضم الثنائي خلال المعسكرات المقبلة.

قائمة منتخب مصر 2007

حراسة المرمى: إياد تامر "الأهلي" - يوسف البشير "إنبي" - مصطفى سامي "المقاولون العرب".

خط الدفاع: محمد الأمين "بتروجت" - إياد مدحت "الأهلي" - يوسف محمد "إنبي" - عبد الله محمد "بيراميدز" - محمد عبد البصير "إنبي" - أحمد بلال "طلائع الجيش" - ماهر خالد "سيراميكا كليوبترا" - يوسف محمود "بيراميدز" - علي باسم "حرس الحدود".

خط الوسط: كريم حسنين "BSK 1933 النمساوي" - عمرو الشوادفي "زد" - محمد صالح "لافيينا" - محمد ياسر "طلائع الجيش" - محمد سمير "الإسماعيلي" - جوناس الملاح "برومابويكارنا السويدي" - عمر ثروت "المقاولون العرب" - محمود صلاح "غزل المحلة" - محمد وائل "طلائع الجيش" - عمر العزب "إنبي" - حسام عاشور التقي "الزمالك" - أدهم كريم "الجونة" - إبراهيم عبد الفتاح "زد".

خط الهجوم: أحمد هيثم "راية" - يوسف صابر "المقاولون العرب" - حسن شريف "فاركو" - محمود حسن "الاتحاد".