"من إيطاليا وأستراليا".. أحمد الكاس يستدعي ثنائي من أوروبا قبل مونديال الناشئين

كتب : مصراوي

05:17 م 07/10/2025

أحمد الكاس

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة اللاعبين المشاركين بالمعسكر التحضيري قبل المشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

ويستعد منتخب مصر تحت 17 عامًا لخوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بالدور الأول، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

وشهدت قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا ضم لاعبين من أوروبا وهما أمير أبو العز لاعب مونزا الإيطالي، وزيد القصبي لاعب سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا استعدادًا لكأس العالم للناشئين

وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها أحمد الكاس كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - زيد قصبي - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - إبراهيم النجعاوي - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - كريم جمعة - سيف الجبالي.

خط الهجوم: أمير أبو العز - حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

