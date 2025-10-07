مباريات الأمس
الأهم الخروج من الكبوة.. الشيشيني يكشف لمصراوي حقيقة انضمامه لجهاز الزمالك

كتب : هند عواد

01:50 م 07/10/2025

سامي الشيشيني 2_3

كشف سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق مدير الكرة السابق بالبنك الأهلي، حقيقة وجوده بالجهاز الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "كلنا تحت أمر النادي، كان من المفترض أن أسافر مع كابتن طارق مصطفى في الدوري الليبي، بفريق أهلي بني غازي، لكنني فضلت البقاء هنا".

وأضاف: "حاليا أركز على العمل الإعلامي، لأنني أحبه على المستوى الشخصي، وبالنسبة للزمالك فأنا تحت أمر النادي، وأهم شيء حاليا أن نخرج من هذه الكبوة".

سامي الشيشيني الزمالك الجهاز الفني للزمالك

