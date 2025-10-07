كشف سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق مدير الكرة السابق بالبنك الأهلي، حقيقة وجوده بالجهاز الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "كلنا تحت أمر النادي، كان من المفترض أن أسافر مع كابتن طارق مصطفى في الدوري الليبي، بفريق أهلي بني غازي، لكنني فضلت البقاء هنا".

وأضاف: "حاليا أركز على العمل الإعلامي، لأنني أحبه على المستوى الشخصي، وبالنسبة للزمالك فأنا تحت أمر النادي، وأهم شيء حاليا أن نخرج من هذه الكبوة".

