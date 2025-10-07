الأهم الخروج من الكبوة.. الشيشيني يكشف لمصراوي حقيقة انضمامه لجهاز الزمالك
كتب : هند عواد
سامي الشيشيني 2_3
كشف سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق مدير الكرة السابق بالبنك الأهلي، حقيقة وجوده بالجهاز الفني للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "كلنا تحت أمر النادي، كان من المفترض أن أسافر مع كابتن طارق مصطفى في الدوري الليبي، بفريق أهلي بني غازي، لكنني فضلت البقاء هنا".
وأضاف: "حاليا أركز على العمل الإعلامي، لأنني أحبه على المستوى الشخصي، وبالنسبة للزمالك فأنا تحت أمر النادي، وأهم شيء حاليا أن نخرج من هذه الكبوة".
اقرأ أيضًا:
"انسوا البطولات معندناش لاعيبة".. نجم الزمالك السابق يصدم الجماهير
"اتفقنا مع جون إدوارد".. مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك من استمرار فيريرا