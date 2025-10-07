"انسوا البطولات معندناش لاعيبة".. نجم الزمالك السابق يصدم الجماهير

أكد علاء عبد الغني نجم نادي الزمالك السابق، أن فريق الزمالك في الوقت الحالي ليس فريق بطولة مقارنة بالأهلي.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "فريق البطولة يحتاج إلى وفرة في عدد اللاعبين في جميع المراكز مثل الأهلي".

وأضاف عبد الغني: "مقارنة الأهلي بالزمالك حاليا ظالمة، الزمالك ليس لديه وفرة في عدد اللاعبين في الوقت الحالي عكس الأحمر.

وتابع: "الزمالك سيكون من الصعب ان ينافس على بطولة في الوقت الحالي بسبب ضعف الاسكواد المتواجد، والنادي يحتاج إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين في جميع المراكز مثل الاهلي، من اجل عودة الفريق إلى المنافسة والتتويج بالألقاب.

وأختتم تصريحاته: "من المستحيل أن يتسبب لاعب في رحيل مدرب إلا إذا كان مدرب شخصيته ضعيفة ونادي الزمالك محتاج مدرب عنده شخصية قوية في الوقت الحالي".