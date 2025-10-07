"هو من طلب".. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة محمود الخطيب لوالده بالمستشفى

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقفهم من المدير الفني البلجيكي بصفوفهم يانيك فيريرا من الاستمرار بمنصبه من عدمه.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي؛ لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله: "سيتم عقد اجتماع مع فيريرا، فور عودته إلى القاهرة لمعرفة ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك".

وكشف نادي الزمالك في وقت سابق حقيقة وجود نيه لديه لإنهاء تجربة جون إدوارد كمدير رياضي كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية





