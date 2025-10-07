مباريات الأمس
"اتفقنا مع جون إدوارد".. مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك من استمرار فيريرا

كتب : مصراوي

12:58 ص 07/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقفهم من المدير الفني البلجيكي بصفوفهم يانيك فيريرا من الاستمرار بمنصبه من عدمه.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي؛ لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله: "سيتم عقد اجتماع مع فيريرا، فور عودته إلى القاهرة لمعرفة ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك".

وكشف نادي الزمالك في وقت سابق حقيقة وجود نيه لديه لإنهاء تجربة جون إدوارد كمدير رياضي كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، للاطلاع على البيان الرسمي.. اضغط هنا

يانيك فيريرا الزمالك مدرب الزمالك جون إدوارد حسين لبيب

