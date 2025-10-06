يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماع مجلس إدارة عاجل مساء اليوم، لبحث الخروج من الأزمة المالية، وإيجاد حلول لسداد المستحقات المتأخرة خوفا من إيقاف القيد.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات الماضية، نظرا لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، وكذلك نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، من مستحقات صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة، أكد أن هناك اجتماع آخر سيعقده اليوم الإثنين، لمجلس الزمالك، من أجل مناقشة الأزمات المالية التي يعيشها النادي في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع سوف يتضمن مناقشة سداد مستحقات نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، في صفقة شيكو بانزا، وكذلك مستحقات نادي أوليكسندريا الأوكراني، في صفقة خوان بيزيرا، بالإضافة إلى مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

وأختتم المصدر، أن المجلس سيناقش سداد باقي مستحقات جوزيه جوميز، بعدما جدد شكوته مرة أخرى، بالإضافة إلى باقي مستحقات اللاعبين المتأخرة.