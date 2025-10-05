احتفل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم البايرن، وزوجته كيت بمهرجان أكتوبرفِست الشهير في ميونخ.

وظهر الثنائي بملابس ألمانية تقليدية إلى جانب زملائه في فريق بايرن ميونخ.

واندمج كين مع الثقافة الألمانية، إذ ظهر مرتدياً الليدرهوزن التقليدي ويحمل بيده كوباً كبيرا من الجعة "البيرة"، بينما بدت زوجته كيت متألقة في الزي البافاري التقليدي.

وحضر المهرجان أيضاً المدير الفني فينسنت كومباني برفقة زوجته كارلا هيجز، كما شارك الوافد الجديد لويس دياز، الذي ظهر مرتديًا الزي نفسه مع زوجته جيرا بونس ووالدته سيلينيس مارولاندا.

ونشر كين مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، مع تعليق:"استمتعت بأكتوبرفست 2025 مع كيت والفريق! نهاية مثالية للأسبوع".

وعلى صعيد آخر، واصل كين تقديم مستوي كبير مع بايرن ميونخ هذا الموسم، إذ سجل 18 هدفاً في 10 مباريات في جميع المسابقات، كما وصل إلى الهدف رقم 100 له بقميص النادي خلال 104 مباريات فقط.

كما أحرز 11 هدفاً في أول ست مباريات من الدوري الألماني، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

والجديد بالذكر أن كين صاحب الـ 32 عاماً، انتقل إلى بايرن ميونخ صيف عام 2023 قادماً من توتنهام في صفقة بلغت قيمتها 104 ملايين جنيه إسترليني.