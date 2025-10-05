يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا، اجتماعا لحسم مصير المدير الفني للفريق يانيك فيريرا، بعد تراجع النتائج بشكل كبير في الفترة الماضية.

ويعاني نادي الزمالك، من تراجع في المستوى خلال الفترة الماضية وتذبذب في النتائج، آخرها التعادل مع غزل المحلة أمس بالدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة نادي الزمالك، يعقد جلسة في الوقت الحالي مع المدير الرياضي جون إدوارد في مقر النادي لحسم مصير المدير الفني يانيك فيريرا".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، أن بعض أعضاء مجلس إدارة الفارس الأبيض لديهم رغبة في رحيل مدرب الفريق يانيك فيريرا، بسبب تراجع النتائج.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض، كان قد فشل في تحقيق أي فوز في آخر 3 مباريات ببطولة الدوري، حيث تعادل أمام الجونة في الجولة الثامنة، ثم تلقى الهزيمة في الجولة التاسعة أمام الأهلي، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة أمام غزل المحلة.

