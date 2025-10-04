أول تعليق من عماد النحاس على فوز الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

لا يزال الصراع مشتعلا بين أكثر من فريق لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، خاصة بعد نتائج مباريات اليوم في المسابقة.

وأقيمت اليوم 4 مباريات في الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، حيث تمكن الأهلي من تحقيق فوزا كبيرا على حساب كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما وقع نادي الزمالك في فخ التعادل بهدف لمثله أمام غزل المحلة.

كما حقق فريق الجونة الفوز على حساب طلائع الجيش اليوم بنتيجة هدف دون مقابل، فيما حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي حاليا، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الزمالك صاحب المركز الثاني والأهلي في المركز الثالث، إلا أن فارق الأهداف لصالح الفريق البورسعيدي.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم كالتالي:

1-المصري، 10 مباريات، 18 نقطة

2-الزمالك، 10 مباريات، 18 نقطة

3-الأهلي، 9 مباريات، 18 نقطة

4-سيراميكا كليوباترا، 9 مباريات، 17 نقطة

5-وادي دجلة، 9 مباريات، 15 نقطة

6- بيراميدز، 7 مباريات، 14 نقطة

7-إنبي، 9 مباريات، 14 نقطة

8-سموحة، 9 مباريات، 14 نقطة

9-بتروجيت، 9 مباريات، 14 نقطة

10-الجونة، 9 مباريات، 12 نقطة

11-زد، 9 مباريات، 12 نقطة

12-فيوتشر، 9 مباريات، 12 نقطة

13-البنك الأهلي، 9 مباريات، 11 نقطة

14-غزل المحلة، 10 مباريات، 11 نقطة

15-حرس الحدود، 9 مباريات، 11 نقطة

16-طلائع الجيش، 10 مباريات، 9 نقاط

17-الاتحاد السكندري، 9 مباريات، 8 نقاط

18-كهرباء الإسماعيلية، 9 مباريات، 8 نقاط

19-فاركو، 8 مباريات، 5 نقاط

20-المقاولون العرب، 10 مباريات، 5 نقاط

21-الإسماعيلي، 10 مباريات، 4 نقاط

