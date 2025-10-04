قبل دقائق من الانطلاق.. تعديل عاجل على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

أجرى المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، تعديلًا على قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يستضيف نظيره غزل المحلة عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك قبل المباراة بقرابة نصف ساعة، وجود سيف جعفر على مقاعد البدلاء، بدلًا من الكيني بارون أوشينج، الذي تم استبعاده من قائمة الفريق.

تشكيل الزمالك لمباراة غزل المحلة

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع أحمد حمدي ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد شريف عمرو ناصر خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق، أحمد فتو، نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، شيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

