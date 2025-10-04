هل يشارك أحمد شوبير برنامجه مع ميدو في قناة النهار؟ .. رد حاسم

قبل دقائق من الانطلاق.. تعديل عاجل على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة



كشف أحمد شوبير حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاركته أحمد حسام "ميدو" تقديم البرنامج الرياضي على قناة النهار.

شبكة تليفزيون النهار أعلنت في وقت سابق من اليوم إتمام التعاقد مع أحمد شوبير الذي سينضم رسميًا اعتبارًا من أوائل نوفمبر المقبل حيث يتم إطلاق برنامجه الجديد وهو توك شو رياضي يومي سيحمل أكثر من مفاجأة على مستوى الشكل والمضمون.

وهو ما جعل الكثير يعتقد أن برنامجه سيأتي بالاشتراك مع أحمد حسام "ميدو" الذي يقدم برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار.

أحمد شوبير كان قد كتب عبر حسابه بمنصة إكس يوم أمس الجمعة:" أظرف خبر سمعته إني ممكن أشارك في تقديم برنامج"، مرفقًا إياه برمز تعبيري للضحك.

