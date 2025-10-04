مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

هل يشارك أحمد شوبير برنامجه مع ميدو في قناة النهار؟ .. رد حاسم

كتب : مصراوي

03:47 م 04/10/2025
كشف أحمد شوبير حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاركته أحمد حسام "ميدو" تقديم البرنامج الرياضي على قناة النهار.

شبكة تليفزيون النهار أعلنت في وقت سابق من اليوم إتمام التعاقد مع أحمد شوبير الذي سينضم رسميًا اعتبارًا من أوائل نوفمبر المقبل حيث يتم إطلاق برنامجه الجديد وهو توك شو رياضي يومي سيحمل أكثر من مفاجأة على مستوى الشكل والمضمون.

وهو ما جعل الكثير يعتقد أن برنامجه سيأتي بالاشتراك مع أحمد حسام "ميدو" الذي يقدم برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار.

أحمد شوبير كان قد كتب عبر حسابه بمنصة إكس يوم أمس الجمعة:" أظرف خبر سمعته إني ممكن أشارك في تقديم برنامج"، مرفقًا إياه برمز تعبيري للضحك.

