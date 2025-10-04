مباريات الأمس
أستون فيلا يهنئ عمر خضر على هدفه القاتل لمنتخب مصر في مرمى تشيلي

كتب : مصراوي

12:37 م 04/10/2025
هنأت حسابات نادي أستون فيلا باللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي لاعب فريقها المصري عمر خضر على تسجل هدف الفوز لبلاده أمام تشيلي في كأس العالم للشباب.

نتيجة مباراة مصر وتشيلي

منتخب مصر فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره تشيلي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت في ختام دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

عمر خضر سجل هدف منتخب مصر من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة (90+5) لمزيد التفاصيل عن المباراة.. اضغط هنا

ونشرت حسابات أستون فيلا باللغة العربية صورة للاعب من احتفاله بالهدف مُذيلة إياها بتعليق:" لاعبنا الشاب عمر خضر يسجل هدف ويصنع آخر في انتصار مصر على تشيلي 2-1 في كأس العالم تحت 20 سنة".

إحصائيات عمر خضر مع أستون فيلا

عمر خضر صاحب الـ 19 عامًا كان قد انضم لصفوف فريق تحت 21 عامًا بنادي أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 24/25 قادمًا من نادي زد.

وشارك اللاعب بـ 6 مباريات بفريق الناشئين بأستون فيلا و بـ4 مباريات بفريق تحت 21 عامًا ولكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

