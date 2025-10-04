أستون فيلا يهنئ عمر خضر على هدفه القاتل لمنتخب مصر في مرمى تشيلي

"ابنته لاعبة سابقة بالنادي".. من هو نوح آدم نجم الزمالك الذي توُفيّ اليوم

ماذا قدّم عمر خضر خلال مباراة منتخب مصر و تشيلي ؟ (إحصائيات وفيديو)

من الاعتراض إلى "تاج الملك".. 18 صورة ترصد المشادة الكلامية بين عمر خضر

هنأت حسابات نادي أستون فيلا باللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي لاعب فريقها المصري عمر خضر على تسجل هدف الفوز لبلاده أمام تشيلي في كأس العالم للشباب.

نتيجة مباراة مصر وتشيلي

منتخب مصر فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره تشيلي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت في ختام دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

عمر خضر سجل هدف منتخب مصر من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة (90+5) لمزيد التفاصيل عن المباراة.. اضغط هنا

ونشرت حسابات أستون فيلا باللغة العربية صورة للاعب من احتفاله بالهدف مُذيلة إياها بتعليق:" لاعبنا الشاب عمر خضر يسجل هدف ويصنع آخر في انتصار مصر على تشيلي 2-1 في كأس العالم تحت 20 سنة".

إحصائيات عمر خضر مع أستون فيلا

عمر خضر صاحب الـ 19 عامًا كان قد انضم لصفوف فريق تحت 21 عامًا بنادي أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 24/25 قادمًا من نادي زد.

وشارك اللاعب بـ 6 مباريات بفريق الناشئين بأستون فيلا و بـ4 مباريات بفريق تحت 21 عامًا ولكنه لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

اقرأ أيضًا:

لماذا لم يتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم رغم التساوي مع تشيلي؟

أول رد من عمر خضر على مشادته الكلامية مع محمد عبدالله قبل هدفه بمرمى تشيلي