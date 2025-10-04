مباريات الأمس
"ابنته لاعبة سابقة بالنادي".. من هو نوح آدم نجم الزمالك الذي توُفيّ اليوم السبت ؟

كتب : مصراوي

12:01 م 04/10/2025
    ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة (4)
    ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة (1)
    ياسمين نوح آدم
    ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة (10)
    ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة (5)
    ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة (9)
    أمير عزمي مجاهد
    مدحت عبد الهادي - أمير عزمي مجاهد - باتريس كارتيرون

أعلنت ياسمين نوح آدم وفاة والدها نجم فريق كرة القدم السابق بنادي الزمالك اليوم السبت بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت ياسمين نوح، لاعب فريق الطائرة للسيدات بنادي الزمالك سابقًا، عبر حسابها الشخصي بمنصة فيسبوك:" صلاة جنازة بابا بعد صلاة الظهر في مسجد الحامدية الشاذلية ادعوله رينا يرحمه يارب".

من هو آدم نوح ؟

آدم نوح يُعد من رموز نادي الزمالك السابقين وأحد نجومه في العصر الذهبي له بستينيات وسبعينيات الجيل الماضي.

ويعد آدم نوح سوداني الأصل لعب بصفوف الزمالك وكان ينشط في مركز الظهير الأيسر وأكمل حياته في مصر وتزوّج من شقيقة والدة لاعب الزمالك السابق أمير عزمي مجاهد.

وخاض نوح آدم بعد تجربة الزمالك تجربة في الدوري الليبي بفريقي الساحل والأخضر، ثم اختتم مسيرته في دولة الإمارات وعاد ليستقر في مصر.


آدم نوح وفاة آدم نوح ياسمين نوح آدم أمير عزمي مجاهد

