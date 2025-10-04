أستون فيلا يهنئ عمر خضر على هدفه القاتل لمنتخب مصر في مرمى تشيلي

أعلنت ياسمين نوح آدم وفاة والدها نجم فريق كرة القدم السابق بنادي الزمالك اليوم السبت بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت ياسمين نوح، لاعب فريق الطائرة للسيدات بنادي الزمالك سابقًا، عبر حسابها الشخصي بمنصة فيسبوك:" صلاة جنازة بابا بعد صلاة الظهر في مسجد الحامدية الشاذلية ادعوله رينا يرحمه يارب".

من هو آدم نوح ؟

آدم نوح يُعد من رموز نادي الزمالك السابقين وأحد نجومه في العصر الذهبي له بستينيات وسبعينيات الجيل الماضي.

ويعد آدم نوح سوداني الأصل لعب بصفوف الزمالك وكان ينشط في مركز الظهير الأيسر وأكمل حياته في مصر وتزوّج من شقيقة والدة لاعب الزمالك السابق أمير عزمي مجاهد.

وخاض نوح آدم بعد تجربة الزمالك تجربة في الدوري الليبي بفريقي الساحل والأخضر، ثم اختتم مسيرته في دولة الإمارات وعاد ليستقر في مصر.



