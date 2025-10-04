مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

عودة زيزو.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

كتب : مصراوي

10:16 ص 04/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    ناصر منسي من مباراة الأهلي (1)
  • عرض 6 صورة
    ناصر منسي من مباراة الأهلي (2)
  • عرض 6 صورة
    خسارة الزمالك من الأهلي
  • عرض 6 صورة
    عماد النحاس يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

تقام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويعود أحمد سيد زيزو لتشكيلة عماد النحاس المدير الفني للأهلي، بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد الزمالك، بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أحمد سيد زيزو – مروان عطية - بن رمضان

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أشرف بن شرقي

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

بينها مصر.. 5 منتخبات أفريقية تقترب من التأهل إلى كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر
عاجل - حماس توافق على الإفراج عن الأسرى وتسليم إدارة غزة ومناقشة خطة ترامب
مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي