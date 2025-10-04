عودة زيزو.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

لماذا لم يتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم رغم التساوي مع تشيلي؟

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

تقام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويعود أحمد سيد زيزو لتشكيلة عماد النحاس المدير الفني للأهلي، بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد الزمالك، بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أحمد سيد زيزو – مروان عطية - بن رمضان

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أشرف بن شرقي

