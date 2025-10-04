مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

بديل السعيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة

كتب : مصراوي

10:05 ص 04/10/2025
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة عند الخامسة عصر اليوم السبت في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتعد المواجهة الأخيرة، قبل فترة التوقف الدوري.

تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة

يدفع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، بأحمد حمدي في منتصف الملعب، بدلا من عبدالله السعيد الذي يغيب للإيقاف.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمود بن تايج

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - أحمد حمدي

خط الهجوم: آدم كايد - عمرو ناصر - خوان بيزيرا

الزمالك الزمالك وغزل المحلة موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة

