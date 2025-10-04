بديل السعيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة

لماذا لم يتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم رغم التساوي مع تشيلي؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة عند الخامسة عصر اليوم السبت في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتعد المواجهة الأخيرة، قبل فترة التوقف الدوري.

تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة

يدفع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، بأحمد حمدي في منتصف الملعب، بدلا من عبدالله السعيد الذي يغيب للإيقاف.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمود بن تايج

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - أحمد حمدي

خط الهجوم: آدم كايد - عمرو ناصر - خوان بيزيرا

