صحيفة سعودية تكشف تفاصيل اقتراب مدرب الخلود من تدريب الزمالك

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب المدرب الجزائري نور الدين بن زكري من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك المصري، خلفاً للبلجيكي يانيك فيريرا الذي تقرر رحيله عن الأبيض بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.وبحسب صحيفة اليوم السعودية أن إدارة الزمالك بدأت اتصالاتها المكثفة مع وكيل بن زكري خلال الساعات الماضية لبحث تفاصيل التعاقد، في ظل رغبة النادي في إنهاء الملف سريعاً استعداداً للفترة المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة البيضاء وضعت بن زكري على رأس قائمة المرشحين لتدريب الفريق، إذ من المتوقع أن يتولى مهامه رسمياً خلال الأسبوع المقبل، ابتداءاً من مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته في دولة الإمارات.وفي سياق متصل، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.