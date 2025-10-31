مصدر يكشف من سيدرب الزمالك أمام الطلائع حال رحيل فيريرا

"العيون على يوم الأحد".. أول تعليق من فيريرا بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك المدرب الذي سيقود الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش حال رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك البلجيكي للفريق يانيك فيريرا بعد التعادل مع البنك الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك تعادل بهدف لمثله أمام نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن أحمد عبدالرؤوف سيقود الفريق في مواجهة طلائع الجيش المقبلة حال رحيل فيريرا.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك سيستضيف نظيره طلائع الجيش عند الخامسة عصر يوم الأحد المقبل 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

إحصائيات فيريرا مع الزمالك

فيريرا صاحب الـ 45 عامًا قاد الزمالك بـ 13 مباراة فاز بـ 7 وتعادل بـ 4 وخسر في مباراتين.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك بعد مرور 12 جولة من الدوري المركز الرابع برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن المصري الثالث ووادي دجلة الخامس.

