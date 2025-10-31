شيكو أجمد منه.. فنان يسخر من لاعب الزمالك

سخر الفنان هشام ماجد المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك، من لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الأنجولي شيكو بانزا.

ونشر هشام ماجد صورته مع زميله الفنان شيكو، المعروف هو الآخر بتشجيع الزمالك، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "إنتو عارفين إن شيكو أجمد من شيكو بانزا".

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، وسجل شيكو بانزا هدف الأبيض الوحيد.

