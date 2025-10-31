مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

- -
16:50

الشباب

جميع المباريات

إعلان

بالفيديو.. لحظة تصويت الخطيب في انتخابات الأهلي

كتب : هند عواد

01:39 م 31/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الخطيب يصل انتخابات الأهلي ويدلي بصوته (3)
  • عرض 8 صورة
    الخطيب يصل انتخابات الأهلي ويدلي بصوته (4)
  • عرض 8 صورة
    الخطيب يصل انتخابات الأهلي ويدلي بصوته (1)
  • عرض 8 صورة
    الخطيب يصل انتخابات الأهلي ويدلي بصوته (2)
  • عرض 8 صورة
    الخطيب يصل انتخابات الأهلي ويدلي بصوته (8)
  • عرض 8 صورة
    الخطيب يصل انتخابات الأهلي ويدلي بصوته (6)
  • عرض 8 صورة
    الخطيب يصل انتخابات الأهلي ويدلي بصوته (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مقر النادي، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لوصول الخطيب إلى مقر الانتخابات، وسط استقبال حافل من أعضاء النادي.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي، منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساءً.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر انتخابات الأهلي

قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب في انتخابات الأهلي انتخابات الأهلي محمود الخطيب الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان