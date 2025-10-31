بالفيديو.. لحظة تصويت الخطيب في انتخابات الأهلي

وصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مقر النادي، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لوصول الخطيب إلى مقر الانتخابات، وسط استقبال حافل من أعضاء النادي.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي، منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساءً.

