حكم دولي سابق يحسم الجدل: ركلة جزاء البنك الأهلي أمام الزمالك صحيحة

حسم توفيق السيد، الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، الجدل حول ركلة جزاء البنك الأهلي ضد الزمالك.

وتقدم البنك الأهلي على الزمالك، بهدف أسامة فيصل من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الأبيض التعادل عن طريق شيكو بانزا، لينتهي اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة جزاء البنك الأهلي صحيحة، اللاعب تصرف بإهمال ومن داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "خطوط المناطق في الملعب جزء من داخله، وإذا كان نصف جسم اللاعب على خط منطقة الجزاء تكون ركلة جزاء".

