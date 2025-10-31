بدء عملية التصويت في انتخابات الأهلي

بدأت عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي، منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساءً.

كل ما تريد معرفته عن انتخابات الأهلي

أعلن النادي الأهلي، تفاصيل العملية الانتخابية، إذ تبدأ في التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، ويوجد كشوف بأسماء الأعضاء في أماكن بارزة؛ للتعرف على رقم اللجنة.

كما يوجد مرافقين لتوجيه الأعضاء إلى مقر اللجان، وتكون عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر انتخابات الأهلي

قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني