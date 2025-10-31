مباريات الأمس
الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

- -
16:50

الشباب

جميع المباريات

بدء عملية التصويت في انتخابات الأهلي

كتب : هند عواد

10:17 ص 31/10/2025
بدأت عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي، منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساءً.

كل ما تريد معرفته عن انتخابات الأهلي

أعلن النادي الأهلي، تفاصيل العملية الانتخابية، إذ تبدأ في التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، ويوجد كشوف بأسماء الأعضاء في أماكن بارزة؛ للتعرف على رقم اللجنة.

كما يوجد مرافقين لتوجيه الأعضاء إلى مقر اللجان، وتكون عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر انتخابات الأهلي

قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي انتخابات الأهلي بدء التصويت في انتخابات الأهلي

بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة