إعلامي يكشف رد فعل الخطيب على نشر صورة ثلاثي الزمالك بمجلة الأهلي

"الأوفي في مصر".. تعليق أيمن الرمادي بعد هتاف جماهير الزمالك له

أيمن الرمادي: راض عن أداء لاعبي البنك الأهلي .. وكانت هناك رعبة أمام الزمالك

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل أثارتها مجلة النادي الأهلي، وذلك بعد نشر صورة لثلاث لاعبين من الزمالك في أزمتهم الأخيرة بالإمارات.

وصدرت مجلة النادي الأهلي صورة لعبدالواحد السيد مدير الكرة الأسبق بالزمالك، ومصطفي شلبي لاعب الزمالك السابق، ونبيل عماد دونجا، خلال تعرضهم للحبس في الإمارات.

وكشف الإعلامي جمال الغندور، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر فتح تحقيق غير معلن مع إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، بسبب صورة ثلاثي الزمالك التي نشرت.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الصورة أثارت غضب جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر البعض أن ظهورها في مجلة الأهلي أمر غير لائق.

وأضاف أن الخطيب طلب تقريرًا مفصلًا من المنيسي يوضح أسباب اختيار الصورة وكيفية تمريرها للنشر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الإعلامية التي تعكس سياسة النادي وتاريخه.

