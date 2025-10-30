موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع البنك الأهلي

"بطاقة وتدخل للأمن".. فيريرا يشتبك لفظيًا مع حكم مباراة الزمالك والبنك

رفض المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي؛ اعتراضًا على الأداء التحكيمي.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك كان قد تعادل بهدف لمثله مع البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

ورصد مراسل مصراوي اشتباك المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك يانيك فيريرا لفظيًا مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لفيريرا وسط تدخل من أفراد أمن الملعب لإخراج الحكم لغرف الملابس.

ترتيب الزمالك في الدوري

التعادل رفع رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 19 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث وكذلك عن وادي دجلة صاحب المركز الرابع.

