غضب وانتقادات بعد نشر مجلة الأهلي صورة ثلاثي الزمالك في الحبس

أثار إعادة نشر مجلة النادي الأهلي، صورة ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الحالي، ومصطفى شلبي لاعب الفريق السابق، وعبد الواحد السيد مدير الكرة السابق، في الحبس، خلال أزمتهم في السوبر المصري بالإمارات الموسم الماضي، موجة غضب على مواقع التواصل.

الحكم بحبس ثلاثي الزمالك

قضت محكمة أبوظبي الجزائية، يوم 29 أكتوبر 2024، بحبس ثلاثي الزمالك لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة الأبيض ضد بيراميدز التي أقيمت في نصف نهائي السوبر المصري.

وبعد تلك الواقعة، أصدر الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، عفوًا عن ثلاثي الزمالك، الذين عادوا بعدها إلى القاهرة.

مجلة الأهلي تنشر صورة ثلاثي الزمالك في الحبس

نشرت مجلة الأهلي صورة ثلاثي الزمالك في الحبس، بعد الجدل حول مشاركة دونجا في النسخة المقبلة من السوبر الإماراتي، والتي تُقام في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

واستخدمت مجلة الأهلي عنوانًا: "اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إيقاف لاعب الزمالك بالسوبر.. من إدارة المسابقات للزمالك: ارجعوا للإيميل؟!".

وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من الإعلان عن إيقاف ثلاثي الزمالك، فإن الجماهير فوجئت بإعلان الزمالك نيته اصطحاب دونجا للمشاركة في النسخة المقبلة.

واستعرضت المجلة قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف دونجا 4 مباريات، وإرسال خطاب رسمي للزمالك في وقت سابق يتضمن الإخطار بالعقوبة.

ردود الفعل على منشور مجلة الأهلي

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعادة نشر صورة ثلاثي الزمالك في الحبس، وكتب أحدهم: "ده كله عشان ينشروا الصورة، كأنهم بيعايروا بتوع الزمالك بيها، كان ممكن يقولوا ارجعوا للإيميل من غير نشر صورة".

وأضاف آخر: "أقسم بالله فضيحة نزول صورة لاعبي الزمالك كده"، فيما كتب آخر: "هو فيه عقوبة تتطبق بعد سنة، وكمان المستند بتاعها الإيميل؟ لا تعليق".