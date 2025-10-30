"الاتفاق تم ويتبقى خطوة".. تحرك عاجل من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

"هدف مشكوك فيه و16 دقيقة وقت ضائع".. تعليق ناري من الغندور على اعتراض الأهلي

كشف مصدر مطلع، تحرك نادي الزمالك من جديد، لضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حامد حمدان كان هدفا لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يصل الطرفان لاتفاق، وتم التأجيل حسمها لشهر يناير بناء على موافقة الجميع.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد في تصريحات خاصة، أن نادي الزمالك أرسل خطاب رسمي بالفعل إلى نادي بتروجيت في الأيام الماضية لتفعيل الاتفاق على ضم اللاعب حامد حمدان في يناير المقبل.

وأضاف: "خطاب الزمالك جاء بناء على رغبة من اللاعب، الذي مازال يضغط من أجل الانضمام للنادي الأبيض".

وأكمل: "الزمالك أتم اتفاقه مع نادي بتروجيت على ضم اللاعب في شهر يناير المقبل مقابل 20 مليون جنيه، ولكن دون الاتفاق على ألية الدفع، وإن كان الأبيض يريدها على أقساط".

واختتم تصريحاته: "جون إدوارد المدير الرياضي، اتفق مع حمدان على كافة تفاصيل عقده والبنود المالية، ويتبقى الاتفاق مع نادي بتروجيت، على طريقة دفع المقابل المادي ويتم حسم الصفقة بشكل رسمي".

جدير بالذكر، أن حامد حمدان تألق مع فريق في مواجهة الأهلي التي أقيمت أمس الأربعاء، ببطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1\1، وأحرز هدف فريقه الوحيد.

اقرأ أيضا:

"واضحة لأي عيل صغير".. تعليق ناري من أحمد حسن على تعادل الأهلي

