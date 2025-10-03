مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

0 0
23:00

باراجواي - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

2 1
22:00

فولهام

جميع المباريات

المصري يلدغ البنك الأهلي ويستعيد صدارة الدوري من الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

10:19 م 03/10/2025

المصري البورسعيدي

فاز فريق المصري بهدف نظيف على مستضيفه البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

هدف المصري أمام البنك الأهلي

وسجل هدف فريق المصري اللاعب أحمد محمود بالدقيقة 46.

وشهدت الدقيقة 53 طرد لاعب المصري باهر المحمدي.

ترتيب المصري والبنك الأهلي في الدوري

المصري رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 18 مستعيدًا صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق البنك الأهلي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

