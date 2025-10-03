فاز فريق المصري بهدف نظيف على مستضيفه البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

هدف المصري أمام البنك الأهلي

وسجل هدف فريق المصري اللاعب أحمد محمود بالدقيقة 46.

وشهدت الدقيقة 53 طرد لاعب المصري باهر المحمدي.

ترتيب المصري والبنك الأهلي في الدوري

المصري رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 18 مستعيدًا صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق البنك الأهلي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

