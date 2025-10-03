مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

0 0
23:00

باراجواي - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

2 1
22:00

فولهام

جميع المباريات

"أبرزهم عاشور وتريزيجيه".. غيابات الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

كتب : نهي خورشيد

09:15 م 03/10/2025
كتب - نهى خورشيد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز وسط غيابات بارزة داخل صفوفه.

وضمت قائمة غيابات القلعة الحمراء كلاً من..

محمود حسن تريزيجيه، بسبب الإيقاف.

كريم فؤاد – أشرف داري – محمد شكري – إمام عاشور، لعدم الجاهزية نتيجة الإصابات المختلفة.

جراديشار، يعاني من شد في العضلة الخلفية.

أحمد رضا، تعرض لشد عضلي، ولم يشارك في تدريبات الأمس واليوم، ليبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي خاص.

موعد المباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتقام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، على ستاد المقاولون العرب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لدوري نايل.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي قبل مباراة الكهرباء المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، متساوياً مع المصري البورسعيدي في النقاط.

بعد غلق باب الترشح.. الخطيب وحيدًا على مقعد الرئاسة

إمام عاشور تريزيجيه، تريزيجيه الأهلي قائمة الأهلي كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري الممتاز

