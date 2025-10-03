أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتقدم بانتخابات الأهلي 16 مرشحًا، للاطلاع عليهم .. اضغط هنا

وضمن 5 مرشحين الفوز بالتزكية بعد عدم ترشح منافسين أمامهم وهم: محمود الخطيب (مقعد الرئيس)، ياسين منصور (مقعد النائب)، خالد مرتجي (مقعد أمين الصندوق)، والثنائي المرشح لعضوية مجلس الإدارة تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام ولكن يتبقى شرط وحيد لإعلان فوزهم بالتزكية.

تنص اللائحة على ضرورة اعتماد الجمعية العمومية لفوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا خلال هذا الأسبوع الاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي

وتضم قائمة محمد الخطيب بالانتخابات كل من:

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

