موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد التعادل مع بتروجيت

"حاسس بإحباط".. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بتروجيت بهدف لمثله، في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف اللقاء بتوقيع حامد حمدان لصالح بتروجيت، والمهاجم السلوفيني نيتس جراديشارلاعب الأهلي.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.