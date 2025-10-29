مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجت

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

1 1
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

0 1
23:05

موناكو

موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد التعادل مع بتروجيت

كتب : نهي خورشيد

10:05 م 29/10/2025
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت
    مباراة الأهلي وبتروجيت

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بتروجيت بهدف لمثله، في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف اللقاء بتوقيع حامد حمدان لصالح بتروجيت، والمهاجم السلوفيني نيتس جراديشارلاعب الأهلي.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي وبتروجيت الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة المصري البورسعيدي الدوري المصري الممتاز

