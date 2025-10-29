مرتجي يكشف سبب تفاؤله بمدرب الأهلي الجديد توروب

"مدرستك أنك تاخد لاعيبة من الزمالك بس؟".. رد ناري من سيد عبدالحفيظ

مأذون معدوم الضمير ومجامل للأهلي.. المنشور المتسبب في الحكم بحبس ميدو

تأكد غياب الثنائي.. أزمة تواجه فيريرا قبل مباراة الزمالك و البنك الأهلي

أبدى خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي تفاؤله بالمدير الفني الدنماركي الجديد لفريق القدم ياس توروب.

وعلل مرتجي خلال تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء أمس الثلاثاء رأيه بسبب الصرامة التي لدى المدرب وحب اللاعبون له منذ بدايته مع الفريق.

وأتم أمين الصندوق بالنادي الأهلي تصريحاته بقوله:"بدايته كانت جيدة ويمتلك نجاحات في الخارج ونتمنى له التوفيق ونقوم بتوفير جميع احتياجاته".

الأهلي كان قد تعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 عامًا في أكتوبر الماضي لقيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو بعد فترة مؤقتة حلّ بها عماد النحاس بالمنصب ذاته.

إحصائيات توروب مع الأهلي

توروب قاد الأهلي بـ 3 مباريات فاز بهن وسجل اللاعبون خلالهن 4 أهداف واستقبلت الشباك هدفًا واحدًا.

اقرأ أيضًا:

"أقل مرتب وأمتع كورة ومعرفوش شخصياً ".. أحمد عيد عبد الملك يشيد بمدرب صاعد في الدوري المصري

"التهديد بالشطب وعقوبة مغلظة".. قرار عاجل من الأولمبية بشأن خناقة عمر عصر



