كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من استمرار أحمد الرؤوف

كتب- نهى خورشيد:

01:37 ص 26/12/2025
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن وجود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مستقبل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن بعض الأصوات داخل المجلس ترى أن المدرب لم يحقق الإضافة الفنية المطلوبة، وتطالب بإنهاء مهمته، في المقابل يتمسك آخرون باستمراره ومنحه فرصة أكبر، خاصة مع الأزمات المتتالية والظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك فضلت تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن الجهاز الفني، لحين حسم أزمة إيقاف القيد، على أن يعاد فتح الملف لاحقاً.

أحمد عبد الرؤوف الزمالك سموحة أخبار الزمالك خالد الغندور الزمالك اليوم

