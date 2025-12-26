خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من استمرار أحمد الرؤوف

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن وجود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مستقبل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن بعض الأصوات داخل المجلس ترى أن المدرب لم يحقق الإضافة الفنية المطلوبة، وتطالب بإنهاء مهمته، في المقابل يتمسك آخرون باستمراره ومنحه فرصة أكبر، خاصة مع الأزمات المتتالية والظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك فضلت تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن الجهاز الفني، لحين حسم أزمة إيقاف القيد، على أن يعاد فتح الملف لاحقاً.