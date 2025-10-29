"كان هيغرم النادي فلوس كتيرة".. مرتجي يكشف سبب عدم ترشحه على منصب نائب

أشاد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك الأسبق بالمدير الفني لفريق وادي دجلة محمد الشيخ بعد المستويات المميزة التي يقدمها بالموسم الجاري من الدوري.

ترتيب وادي دجلة في الدوري

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الرابع بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث المتبقي له مباراة.

وكتب أحمد عيد عبدالملك، عبر صحفته الشخصية بمنصة فيسبوك اليوم الأربعاء:" محمد الشيخ ٣٢ عامًا لعب كرة قدم علي مستوى الناشئين فقط .. أعرف قصته من بدايته وهي حاجة مشرفة جداً لأي حد وليه هو شخصياً ولكل اللي أمنو بيه .. صعد مع وادي دجلة من دوري المحترفين بأريحية كبيرة بعد منافسة دجلة ٣ سنين مع مدربين مختلفين ومحتل مركز متقدم في جدول الدوري الممتاز ".

وأضاف عبدالملك:" الإدارة أدته المساحة و وفرتله لاعيبة مواهب مش أسامي فقط وأمنت بموهبته .. اللي متأكد منه أنه أقل مرتب بين مدربين الدوري الممتاز وبيقدم كرة ممتعة بتكتك محترم وعنده أفكار كتير للأمانة بتتنفذ وأي حد متابع دجلة هما أحسن فرقة بتقدم كرة ممتعة مع سيراميكا كليوباترا حتى الآن".

وأتم عبد الملك تصريحاته بقوله:"أنا معرفوش شخصياً بس يمكن جمعتنا مكالمة عن طريق حد حبيبي كنت بسأله عن لاعب عنده الموسم اللي فات وللأمانة رده عليا عرفني أن عقليته هتوديه لمكان محترم في التدريب وعرفت ليه كل اللاعيبة قريبة منه .. بالتوفيق ليه ولكل المجتهدين اللي زيه ودي رسالة أن التدريب مش خبرات فقط، التدريب موهبة ثم موهبة والخبرات تكتسب من المواقف و إدارة تديك مساحة وتوفرلك أجواء مناسبة وبتمنى نجاح تجربته علشان يدي أمل للأجيال الجاية في التدريب أنهم يحققوا أحلامهم".

