عودة نجم الفريق.. مروان عطية يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كتب : هند عواد

11:56 ص 29/10/2025
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
    إمام عاشور من مران الأهلي
    إمام عاشور لاعب الأهلي
    إمام عاشور يحتفل بكأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي (5)
    إمام عاشور يحتفل بكأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي (4)

زف مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء، بشأن إمام عاشور.

ونشر مروان عطية، صورة إمام عاشور من صالة الألعاب الرياضية، وكتب: "عودة حميدة يا أخويا".

مروان عطية يعلن عودة إمام عاشور

وخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، بعد تعافيه من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "A" الذي أصيب به في منتصف سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضًا:
"مصالح شخصية وتجاهل للأبطال".. عمرو رضا يكشف "لمصراوي" أسباب قرار تمثيله منتخب أمريكا

للنسخة الثالثة.. رقم سلبي لمنتخب مصر للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور مروان عطية الأهلي عودة إمام عاشور

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

