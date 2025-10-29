عودة نجم الفريق.. مروان عطية يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زف مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء، بشأن إمام عاشور.

ونشر مروان عطية، صورة إمام عاشور من صالة الألعاب الرياضية، وكتب: "عودة حميدة يا أخويا".

وخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، بعد تعافيه من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "A" الذي أصيب به في منتصف سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضًا:

"مصالح شخصية وتجاهل للأبطال".. عمرو رضا يكشف "لمصراوي" أسباب قرار تمثيله منتخب أمريكا



للنسخة الثالثة.. رقم سلبي لمنتخب مصر للسيدات



