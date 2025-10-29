عودة نجم الفريق.. مروان عطية يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي
كتب : هند عواد
زف مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء، بشأن إمام عاشور.
ونشر مروان عطية، صورة إمام عاشور من صالة الألعاب الرياضية، وكتب: "عودة حميدة يا أخويا".
وخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، بعد تعافيه من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "A" الذي أصيب به في منتصف سبتمبر الماضي.
