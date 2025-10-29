ثلاثي هجومي وعودة زيزو.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة بتروجيت

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة، بتروجيت اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية.

ووضع الدنماركي ييس توروب، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأحمر، خلال مران الأمس الختامي، استعدادا للمواجهة الهامة أمام بتروجيت.

وسوف يشهد التشكيل عودة أحمد سيد زيزو، بشكل أساسي، بعد اراحته في المباراة الماضية أمام إيجلو نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونفس الأمر لأحمد سيد زيزو.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.