مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

10:45 ص 29/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بتروجيت مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

تقام مباراة الأهلي وبتروجيت، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتوسيع الفارق مع سيراميكا كليوباترا، متصدر الدوري المصري برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأحمر الذي يأتي في المركز الثاني، برصيد 21 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت

تنقل مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد عبر قناة أون سبورت 1، ويعلق أيمن الكاشف على أحداث اللقاء.

اقرأ أيضًا:
"مصالح شخصية وتجاهل للأبطال".. عمرو رضا يكشف "لمصراوي" أسباب قرار تمثيله منتخب أمريكا

للنسخة الثالثة.. رقم سلبي لمنتخب مصر للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وبتروجيت موعد مباراة الأهلي وبتروجيت القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز مجددًا في بداية التعاملات
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء