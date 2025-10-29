موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بتروجيت مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

تقام مباراة الأهلي وبتروجيت، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتوسيع الفارق مع سيراميكا كليوباترا، متصدر الدوري المصري برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأحمر الذي يأتي في المركز الثاني، برصيد 21 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت

تنقل مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد عبر قناة أون سبورت 1، ويعلق أيمن الكاشف على أحداث اللقاء.

اقرأ أيضًا:

"مصالح شخصية وتجاهل للأبطال".. عمرو رضا يكشف "لمصراوي" أسباب قرار تمثيله منتخب أمريكا



للنسخة الثالثة.. رقم سلبي لمنتخب مصر للسيدات



