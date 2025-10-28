مباريات الأمس
محاضرة بالفيديو وتأهيل الثنائي.. كواليس مران الزمالك اليوم

كتب : هند عواد

08:58 م 28/10/2025
ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، مؤكدا على صعوبة وأهمية اللقاء.

وأدى آدم كايد وأحمد شريف ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران،ويعاني الأول من إصابة في عضلة السمانة، في حين يعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني، فقرة تدريبات بدنية للاعبين، خاض بعدها اللاعبون تدريبات خططية تحت إشراف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

وفي ختام المران، خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

