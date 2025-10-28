مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟

كتب : مصراوي

02:12 م 28/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (7) (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (8) (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة الأهلي (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    حكم مباراة الاهلي وأيجل نوار
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (7) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الطبي، قام بتطعيم جميع أفراد جهاز الكرة ولاعبي الفريق الأول ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «A» بالتنسيق مع إحدى الشركات المتميزة في هذا المجال.

ويأتي هذا في ظل معاناة نجم الفريق إمام عاشور من فيروس A ما جعله يغيب عن مباريات الأهلي الماضية.

وأشار صلاح الدين، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك للحفاظ على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الفريق.

وأتم مدير الكرة تصريحاته بالتشديد على أن الأهلي يحرص دائمًا على تطبيق الإجراءات الطبية اللازمة، ضمن سلسلة من الخطوات الدورية التي يتبناها النادي بالتعاون مع الجهات المتخصصة؛ لضمان جاهزية اللاعبين واستمرار بيئة العمل بشكل صحي وآمن داخل منظومة الكرة.

اقرأ أيضًا:
هل تقدم حسين لبيب باستقالته لوزير الرياضة؟.. مصدر يوضح

"لاستفزاز الزمالك؟".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف كواليس ضم زيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إمام عاشور فيروس A توروب وليد صلاح الدين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail