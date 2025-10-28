إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟

بعد تأكد إيقافه.. من يعوض غياب دونجا في بطولة السوبر؟

قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الطبي، قام بتطعيم جميع أفراد جهاز الكرة ولاعبي الفريق الأول ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «A» بالتنسيق مع إحدى الشركات المتميزة في هذا المجال.

ويأتي هذا في ظل معاناة نجم الفريق إمام عاشور من فيروس A ما جعله يغيب عن مباريات الأهلي الماضية.

وأشار صلاح الدين، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك للحفاظ على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الفريق.

وأتم مدير الكرة تصريحاته بالتشديد على أن الأهلي يحرص دائمًا على تطبيق الإجراءات الطبية اللازمة، ضمن سلسلة من الخطوات الدورية التي يتبناها النادي بالتعاون مع الجهات المتخصصة؛ لضمان جاهزية اللاعبين واستمرار بيئة العمل بشكل صحي وآمن داخل منظومة الكرة.

