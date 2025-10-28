مباريات الأمس
أبرز تصريحات محمود الخطيب عن انتخابات الأهلي.. ودور سيد عبدالحفيظ وياسين منصور (تغطية خاصة)

كتب : مصراوي

10:32 ص 28/10/2025
تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة النهار، مساء أمس الإثنين عن العديد من التحديات التي تواجه القلعة الحمراء.

وكذلك تطرق الحوار لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي و الدور الذي سيكون مخصصًا لسيد عبدالحفيظ وكواليس اجتماعاته مع ياسين منصور المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز ما جاء في اللقاء:

"أعطوني مثالاً بصالح سليم".. الخطيب يكشف سبب تراجعه عن قراره بانتخابات الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سبب تراجعه عن قراره بعدم الترشح بانتخابات القلعة المقبلة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"لديه قدرات رئيس النادي".. محمود الخطيب يكشف عن كواليس اجتماعاته مع ياسين منصور

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كواليس اجتماعاته قبل الانتخابات مع ياسين منصور المرشح حاليًا على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

الخطيب يكشف عن مهام سيد عبدالحفيظ في الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الدور الذي سيقوم به سيد عبد الحفيظ عند اعتماده بمجلس الإدارة المقبل للنادي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

محمود الخطيب يكشف أجمل هدف سجله.. وإعلانات لاعبي الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن أجمل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته بجانب الإعلانات التي يظهر بها لاعبو النادي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"ندفع الثمن لترسيخ المبدأ".. الخطيب يكشف سبب انسحاب الأهلي أمام الزمالك

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سبب قرارهم بعدم خوض مباراة الزمالك في الدوري، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب لميس الحديدي الأهلي انتخابات الأهلي سيد عبدالحفيظ ياسين منصور

