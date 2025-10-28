محمود الخطيب يكشف أجمل هدف سجله.. وإعلانات لاعبي الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن أجمل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته بجانب الإعلانات التي يظهر بها لاعبو النادي.

وقال الخطيب، في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" مساء الإثنين:"أحلى هدف جبته أو أكتر جول له ذكرى جميلة في حياتي هو آخر جول ليا، ماتش اعتزالي لكرة القدم هو أفضل وأغلى هدف في مسيرتي الكروية".

وتطرق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للإعلانات التي يظهر بها لاعبو فريقه بقوله:"الإعلانات اللي بتعملها اللاعيبه بيكون للنادي نسبة من الإعلان، إيرادت الاتحاد نفسه من الأندية من اللاعبين والبث التلفزيوني".

عن رسالته لأسرته قال الخطيب:"أعتذر لكل أهلي على الفترة اللي فاتت اللي قصرت فيها عن علاجي ولكن أنا بوعدكم أن أحافظ على نفسي الأيام القادمة، الأهلي بيتي برضه وإن شاء الله القائمة بتاعتي تعمل اللي عليها وتشتغل بشكل صحيح ونشتغل على الأهداف بتاعتنا وننجح فيها".

وأتم الخطيب تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وليس لديه حساب شخصي عليها.

