مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

جميع المباريات

إعلان

الخطيب يكشف عن مهام سيد عبدالحفيظ في الأهلي

كتب : مصطفى الجريتلي

10:05 م 27/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 5 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 5 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 5 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الدور الذي سيقوم به عند اعتماده بمجلس الإدارة المقبل للنادي.

وقال الخطيب في تصريحات ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" مساء اليوم الإثنين:" أرى منذ عامين قدرات وخبرات كبيرة في سيد عبد الحفيظ وسيكون القائم بأعمال المشرف العام على كرة القدم، وأنا المشرف العام على الكرة بشكل عام".

وأتم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تصريحاته بقوله:"سيد عبد الحفيظ اختيار لكرة القدم وليس خيارًا استثماريًا ولكن في الوقت ذاته كرة القدم أصبحت استثماراً أيضًا".

ويترشح محمود الخطيب بالانتخابات المقبلة على منصب رئاسة إدارة النادي الأهلي فيما يترشح سيد عبدالحفيظ على مقعد عضو مجلس الإدارة فوق السن.

اقرأ أيضًا:
"أعطوني مثالاً بصالح سليم".. الخطيب يكشف سبب تراجعه عن قراره بانتخابات الأهلي

أبو ريدة: تواصلت مع أحمد دياب لحل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر الثاني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي انتخابات الأهلي سيد عبدالحفيظ محمود الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة