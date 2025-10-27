الخطيب يكشف عن مهام سيد عبدالحفيظ في الأهلي

"لديه قدرات رئيس النادي".. محمود الخطيب يكشف عن كواليس اجتماعاته مع ياسين

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الدور الذي سيقوم به عند اعتماده بمجلس الإدارة المقبل للنادي.

وقال الخطيب في تصريحات ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" مساء اليوم الإثنين:" أرى منذ عامين قدرات وخبرات كبيرة في سيد عبد الحفيظ وسيكون القائم بأعمال المشرف العام على كرة القدم، وأنا المشرف العام على الكرة بشكل عام".

وأتم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تصريحاته بقوله:"سيد عبد الحفيظ اختيار لكرة القدم وليس خيارًا استثماريًا ولكن في الوقت ذاته كرة القدم أصبحت استثماراً أيضًا".

ويترشح محمود الخطيب بالانتخابات المقبلة على منصب رئاسة إدارة النادي الأهلي فيما يترشح سيد عبدالحفيظ على مقعد عضو مجلس الإدارة فوق السن.

