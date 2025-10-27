تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن التحديات التي تواجه منتخب مصر الثاني قبل انطلاق كأس العرب.

وقال أبو ريدة خلال تصريحات أوردها المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، اليوم الإثنين، إن منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لديه أزمة حقيقية تتعلق بلاعبي نادي بيراميدز، حيث أنهم مرتبطون بخوض مواجهتين في الدوري الممتاز مع فريقهم أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و 6 ديسمبر المقبلين.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لحل الأزمة وتأجيل المباراتين، لضمان مشاركة جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني.

وشدد أبو ريدة على أن اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن نتائج المنتخبات، مؤكداً: "اتحاد الكرة يحاسب على نتائج المنتخبات، لذلك سنحل جميع المشكلات التي تواجه الأجهزة الفنية".

وكشف عن رفضه لاقتراحات سابقةً بعدم المشاركة في كأس العرب: قائلا: "رفضت اقتراحات البعض بعدم المشاركة في كأس العرب، فمن غير المعقول أن تغيب مصر عن هذه البطولة بحجة أننا لن نستطيع إعداد منتخب قوي يحصد اللقب، وحتى الآن حلمي طولان مدرب المنتخب نجح في إعداد اللاعبين".

اقرأ أيضًا:

"الأمر خطير".. طبيب يكشف موعد عودة إمام عاشور للتدريبات

رسميا.. الزمالك يعلن انضمام مدرب جديد في فريق الكرة



