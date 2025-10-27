أول تحرك رسمي من الزمالك بعد قرار إيقاف دونجا في السوبر

أكد محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص أزمة إيقاف نبيل دونجا.

وقال متولي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "اتحاد الكرة لم يرسل لنا أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل عماد دونجا بعد السوبر الماضي، قبل بداية الموسم الحالي".

وأضاف: "لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحه الجديدة باتحاد الكرة تمنع إيقاف نبيل عماد دونجا من المشاركة في السوبر المصري".

وتابع: "من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (4 سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة".

وأردف: "الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقاً لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد".

