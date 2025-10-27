مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 1
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد قرار إيقاف دونجا في السوبر

كتب : محمد خيري

04:03 م 27/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حفل خطوبة دونجا
  • عرض 10 صورة
    دونجا من مباراة الجونة
  • عرض 10 صورة
    دونجا لاعب الزمالك من مباراة الجونة
  • عرض 10 صورة
    لحظة إصابة دونجا
  • عرض 10 صورة
    دونجا
  • عرض 10 صورة
    دونجا
  • عرض 10 صورة
    احتفال دونجا بالنظارة الشمسية
  • عرض 10 صورة
    الزمالك يهنيء دونجا بمناسبة عيد ميلاده الـ 29 (1)
  • عرض 10 صورة
    دونجا في فقرة الساحر ببرنامج رامز ايلون مصر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص أزمة إيقاف نبيل دونجا.

وقال متولي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "اتحاد الكرة لم يرسل لنا أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل عماد دونجا بعد السوبر الماضي، قبل بداية الموسم الحالي".

وأضاف: "لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحه الجديدة باتحاد الكرة تمنع إيقاف نبيل عماد دونجا من المشاركة في السوبر المصري".

وتابع: "من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصراً في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (4 سنوات)، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة".

وأردف: "الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقاً لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد".

اقرأ أيضًا:

"التزمنا بتوجيهات الدولة".. أول رد من النادي الأهلي على احتجاج العمال والموظفين

"الأمر خطير".. طبيب يكشف موعد عودة إمام عاشور للتدريبات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك السوبر المصري محمد المتولي دونجا محامي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة