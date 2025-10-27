مباريات الأمس
اتحاد الكرة في خطاب لفرق السوبر المصري: دونجا موقوف 4 مباريات

كتب : محمد خيري

03:05 م 27/10/2025
أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصرى بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا" لإخطارهم بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

الزمالك يعلق على أزمة دونجا

وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، مخاطبة اتحاد الكرة للاستفسار عن موقف دونجا من المشاركة في البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

