"مع ألف سلامة".. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ترشحه على منصب عضوية الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ المرشح على منصب عضوية مجلس الأهلي في الفترة الجديدة 2025/29، موضحا سبب قراره بالترشح بعد رحيله عن الفريق كمدير كرة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق": "أي حد مش مقدر شعار الأهلي ربنا يوفقك في أي مكان تاني، وهشوف الأول الدنيا ماشية إزاي في ملف رواتب اللاعبين".

وأضاف: "لو عقلية أي لاعب مش هتناسب الأهلي يبقى مع ألف سلامة، الكرة محتاجة عين كويسة تختار وقدرات مادية ودا لازم يكون موجود دائما في الأهلي".

وواصل: "بشوف إن كل ما تيجي فرصة نقوي الفريق هنعمل كده، والأهلي على طول بيمشي كويس بعد رحيل أي لاعب واللي يهمنا هوية النادي".

وزاد: "لابد من مراعاة الأقدمية في مجلس الأهلي ومهم تأصيلها لكل الأجيال، وشعرت بمسؤولية كبيرة من ردود فعل الأعضاء خلال الندوات الانتخابية".

وأردف: "لم نتحدث في الماضي خلال جلستي مع الخطيب، أنا مش شايل حاجة قديمة، واحنا مش في المدينة الفاضلة لكن دائما مصلحة الفريق بتكون أهم من الفرد في الأهلي".

وتابع: "شعرت إن ممكن يكون ليا دور وأقدر أفيد الأهلي لذلك قررت الترشح في الانتخابات، وسيكون لي صلاحيات واضحة واختصاصات خلال الفترة المقبلة".

وكشف: "الخطيب سيكون مشرفا على الكرة ولا يهم بالنسبة لي المسمى لكن الأهم الاختصاصات، وعقدت اجتماعات مع الخطيب بينما اقترحت أمور أخرى لكن لم تدخل حيز التنفيذ".

واختتم: "مجلس الأهلي سينجح بالعمل الجماعي واختصاصات لكل فرد، والاختلاف في وجهات النظر حال حدوثها مع الخطيب أراه أمر صحي".

وتنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.