"طلب وبشرى وسفر".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة في حالة إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، في الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، واقترابه بشدة من العودة للمشاركة في التدريبات.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "إمام عاشور من المقرر أن يتواجد في مقر النادي خلال يومين، على أن يسافر مع بعثة الأهلي إلى الإمارات استعدادًا لخوض بطولة السوبر المصري".

وأوضح: "اللاعب طلب من الجهاز الطبي العودة إلى التدريبات في الوقت الحالي، لكن الجهاز فضّل التمهل بعض الشيء لضمان جاهزيته الكاملة قبل مشاركته في المران الجماعي".

واختتم تصريحاته: "التحاليل الطبية الأخيرة أظهرت تحسنًا واضحًا في حالة إمام عاشور، خاصة بعد تراجع نسبة فيروس A في الدم بشكل ملحوظ، مما يمهد الطريق أمام عودته القريبة إلى تدريبات الفريق".